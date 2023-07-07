Россияне впервые с марта перевели меньше денег за рубеж

Россияне перевели на зарубежные счета 138,3 млрд руб. в мае, и впервые с марта этот показатель снизился. О тенденции пишет РИА Новости со ссылкой на статистику Центробанка.

По данным ЦБ, минимальный в этом году объем переводов в банки-нерезиденты был зафиксирован в феврале — 125,3 млрд руб. Затем показатель постоянно рос и в апреле составил 156,7 млрд руб. Соответственно, в мае россияне перевели на 11,8% меньше средств за рубеж по сравнению с апрелем.

В прошлом году граждане РФ установили рекорд по объему переведенных на счета иностранных банков денег, он достиг 4 трлн руб. и стал максимальным с 2018 года, когда регулятор начал публиковать подобную статистику. Больше всего за рубеж было выведено в ноябре — 561,5 млрд руб. При этом депозиты россиян в долларовом эквиваленте увеличились более чем втрое — до $94,27 млрд.

Россияне начали активно переводить деньги в иностранные банки после начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.