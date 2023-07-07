Роспотребнадзор заявил о мерах на фоне планов Японии сбрасывать радиоактивную воду в океан

Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за импортируемой из Японии продукцией после сообщений о намерении властей страны начать сброс в океан радиоактивной воды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению Роспотребнадзора, по имеющейся в СМИ информации, Япония намерена начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся для охлаждения реакторов на японской АЭС «Фукусима-1», что может привести к загрязнению вод Тихого океана. В связи с этим территориальным органам службы поручено усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в Россию продукции.

В ведомстве указали, что сейчас поставка пищевой продукции в РФ из Японии разрешена при наличии декларации, выданной уполномоченным компетентным органом этой страны. Документ должен подтверждать содержание радиоактивных веществ в продукции на уровне ниже нормативов, установленных действующим законодательством. Кроме того, к декларации должно быть предоставлено приложение со справками о результатах содержания радиоактивного цезия.

До этого Китай запретил ввоз продуктов из 10 префектур Японии в связи с планами Токио сбросить в море зараженную воду с АЭС «Фукусима-1».

5 июля газета Nikkei писала, что правительство Японии планирует осуществить сброс очищенной воды из аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан в августе.

На территории АЭС «Фукусима-1» накопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения поврежденных реакторов после цунами в 2011 году. Правительство Японии утверждает, что вода была очищена от радиоактивных веществ и содержит только тритий — изотоп водорода. В апреле 2021 года было принято решение о сбросе значительных объемов этой воды в океан.

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