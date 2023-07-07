Власти РФ подозревают компанию Mars в финансировании ВСУ

Компания Mars, которую проверяет прокуратура Московской области, могла направить средства для финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, компания сообщала о жертвовании Украине минимум $25,5 млн на гуманитарные цели. В то же время, согласно данным ведомства РФ, эти деньги могли быть использованы для финансирования украинских военных.

Согласно сообщению на сайте Mars, средства распределяются через Международный комитет Красного Креста, аппарат верховного комиссара ООН по делам беженцев, структуры по гендерному равенству «ООН-женщины» и ряд других гуманитарных организаций.

РИА Новости отмечает, что компания не предоставила данные об объеме средств и конкретных нуждах, на которые они отправляются.

До этого стало известно, что прокуратура Московской области начала проверку американской компании Mars, специализирующейся на кондитерских изделиях и кормах для животных, на предмет финансирования Вооруженных сил Украины и соответствия уплаченных налогов в России.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.