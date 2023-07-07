Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти РФ подозревают компанию Mars в финансировании ВСУ

РИА Новости: проверяемая в России компания Mars пожертвовала Украине минимум $25,5 млн

close
100%
Global Look Press

Компания Mars, которую проверяет прокуратура Московской области, могла направить средства для финансирования Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, компания сообщала о жертвовании Украине минимум $25,5 млн на гуманитарные цели. В то же время, согласно данным ведомства РФ, эти деньги могли быть использованы для финансирования украинских военных.

Согласно сообщению на сайте Mars, средства распределяются через Международный комитет Красного Креста, аппарат верховного комиссара ООН по делам беженцев, структуры по гендерному равенству «ООН-женщины» и ряд других гуманитарных организаций.

РИА Новости отмечает, что компания не предоставила данные об объеме средств и конкретных нуждах, на которые они отправляются.

До этого стало известно, что прокуратура Московской области начала проверку американской компании Mars, специализирующейся на кондитерских изделиях и кормах для животных, на предмет финансирования Вооруженных сил Украины и соответствия уплаченных налогов в России.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях