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Центробанк рассказал, сколько «подозрительных» компаний он выявил

В список недобросовестных компаний ЦБ попали 10 тысяч организаций

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Global Look Press

В списке «подозрительных организаций», который ведет Центробанк — 10 063 компании, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. Речь идет об организациях с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

В том числе в список включены финансовые пирамиды, «черные» кредиторы, незаконно выдающие займы, и нелегальные участники рынка форекс. ЦБ отметил, что более 90% из них уже удалены с рынка.

Регулятор в своем сообщении собрал несколько интересных фактов о компаниях, которые входят в список. Например, самые «любимые» нелегалами домены верхнего уровня — .site, .pw, .club, .io, .fun, .cc. В названиях «подозрительных» компаний слово «форекс» используется 127 раз, а «крипто» — 228 раз. Часто нелегалы маскируются под регуляторов финансового рынка. Они регистрируются как Центр регулирования финансовых операций или Центральный орган регулирования финансов. Cамое популярное имя в списке — Юля.

Центробанк ведет список «подозрительных организаций» два года. Регулятор напомнил, что для предоставления большинства финансовых услуг на территории России компания должна иметь лицензию ЦБ или состоять в одном из его реестров.

Ранее cообщалось, что 40% «черных кредиторов» в России маскируются под ломбарды.

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