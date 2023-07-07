Россия в сезоне 2022-2023 экспортировала рекордные объемы пшеницы

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил во время Всероссийского дня поля-2023, что РФ в сезоне 2022-2023 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) экспортировала рекордные 47 млн тонн пшеницы. Об этом сообщает РИА Новости.

«По предварительным данным, в завершившемся сезоне мы поставили на глобальные рынки 60 миллионов тонн зерновых, из них пшеницы около 47 миллионов тонн. Это абсолютный рекорд для нашей страны», — сказал министр.

По его словам, в новом сельскохозяйственном году, который начался с 1 июля, Россия планирует экспортировать 55 млн тонн зерна.

В мае этого года Патрушев сообщал о трудностях с экспортом российского зерна в рамках зерновой сделки. В том числе речь шла о проблемах со взаиморасчетами, с фрахтом, страхованием морских судов. Зерновая сделка 18 мая была продлена на 2 месяца без изменений, до 17 июля.

Ранее Лавров рассказал о действиях России в случае прекращения зерновой сделки.