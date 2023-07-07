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В Сбере сообщили, что спрос на «Сельскую ипотеку» оказался очень высоким

Сбер за неделю принял заявок по «Сельской ипотеке» на 55 млрд рублей

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Pexels

Сбер за неделю принял заявок по программе «Сельская ипотека» на общую сумму свыше 55 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

«Спрос на этот вид ипотеки оказался очень высоким, поэтому сейчас прием новых заявок на «Домклик» по программе приостановлен. Сбер возобновит прием заявок по программе «Сельская ипотека» на «Домклик «после выделения дополнительного лимита. Выдачи ипотечных кредитов по одобренным заявкам продолжаются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наиболее востребованной программа «Сельская ипотека» оказалась в Республике Башкортостан: по данным «Домклик», здесь доля от поданных заявок составила 7,2%. Также в пятерке регионов-лидеров: Карачаево-Черкесская Республика (с долей 7%), Пермский край (с долей 4,7%), Ставропольский край (с долей 4,7%) и Астраханская область (с долей 4,6%).

С сервисом электронной регистрации от «Домклик» для готового жилья ставка составила 2,7%, а для строительства жилого дома — 3%. Для кредитуемых объектов недвижимости, расположенных на приграничных сельских территориях, такая ипотека предлагалась по ставке 0,1%. Кредит по программе «Сельская ипотека» можно получить только один раз.

Клиенты Сбера по-прежнему могут построить или купить дом в ипотеку на льготных условиях по программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Ипотека для IT» и «Дальневосточная ипотека».

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