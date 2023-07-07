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Компании Юго-Восточной Азии заинтересовались российским бизнесом

Торгпред России в Индонезии сообщил об интересе компаний Юго-Восточной Азии к бизнесу РФ

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Depositphotos

Компании из Юго-Восточной Азии проявляют серьезный интерес к сотрудничеству с российским бизнесом. Об этом ТАСС сообщил
торговый представитель РФ в Индонезии Александр Свинин по результатам состоявшихся 4–6 июля в Джакарте мероприятий бизнес-миссии московских компаний.

«Бизнес-миссия Московского экспортного центра — уже третий визит только компаний из Москвы в Индонезию в этом году, что еще раз показывает высокий интерес компаний Юго-Восточной Азии к сотрудничеству с российским бизнесом», — отметил торгпред.

По его словам, компании из столицы провели более 90 встреч с 70 потенциальными партнерами из Джакарты. В том числе, индонезийский бизнес заинтересовался IT-решениями российских коллег, сказал Свинин.

Также Джакарта хочет наладить с Москвой сотрудничество в производстве продуктов питания, лекарств, создании телекоммуникационного оборудования, следует из публикации.

Как сообщала «Газета.Ru», 3 июля индонезийские дизайнеры впервые представили свои коллекции в Москве, выразив надежду выйти на российский рынок.

Ранее стало известно о сложностях Индонезии с импортом удобрений из России.

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