Россиян предупредили, что пока не стоит ждать снижения ставок по ипотеке

Центробанк не ждет снижения ставок по ипотеке в ближайшей перспективе, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе Финансового конгресса, который проводит регулятор. Ее слова приводит ТАСС.

«Сейчас мы видим по данным отчетности [банков], что досрочных погашений стало намного меньше. И срок [досрочного погашения ипотеки] уже составляет 12 лет. И, естественно, это будет увеличиваться, поскольку мы сейчас не ожидаем снижения ставок и [не ожидаем роста] спроса на рефинансирование кредитов», — отметила она.

По словам экономиста Михаила Беляева, в случае повышения ключевой ставки (сейчас — 7,5% годовых) 21 июля, ставки по жилищным займам, наоборот, вырастут. В любом случае, с ростом ключевой ставки будет дорожать ипотека, автокредиты и все остальные виды кредитов, сказал он.

В четверг председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса допустила возможное повышение ключевой ставки, уточнив, что его масштабы и частоту нужно анализировать. Это не предопределено, подчеркнула она. 28 июня сигнал о повышении ключевой ставки давал зампред Банка России Алексей Заботкин. Он объяснял это необходимостью возврата годовой инфляции к целевому показателю в 4%. Сейчас она составляет 3,2%.

Ранее Центробанк сообщил о размере доли ипотеки в общем объеме кредитных долгов россиян.