Патрушев сообщил о рекордном экспорте зерна

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил о том, что Россия в прошлом сельскохозяйственном году установила рекорд по экспорту зерна, его объем достиг 60 млн т. Об этом пишет газета «Известия».

Министр отметил, что экспортная выручка превысила $41 млрд, и указал на ее существенное увеличение.

«В сельхозсезон 2022–2023 мы экспортировали абсолютно беспрецедентное, рекордное по своим объемам количество зерна....Основной объем этого зерна... пошел в дружественные страны», — рассказал Патрушев на выставке «Всероссийский день поля».

Патрушев уточнил, что прогноз Минсельхоза по производству 123 млн т зерновых, в том числе 78 млн т пшеницы, пока остается неизменным, но может быть скорректирован в сторону увеличения.

В мае этого года Патрушев сообщал о трудностях с экспортом российского зерна в рамках зерновой сделки. В том числе речь шла о проблемах со взаиморасчетами, с фрахтом, страхованием морских судов. Зерновая сделка 18 мая была продлена на 2 месяца без изменений, до 17 июля.

22 июля 2022 года министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Продовольственная сделка была заключена в Стамбуле. Одновременно с этим делегация с Украины подписала соглашение об экспорте зерна с Турцией и ООН.

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