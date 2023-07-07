Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Патрушев сообщил о рекордном экспорте зерна

Глава Минсельхоза Патрушев дал прогноз по производству 123 млн тонн зерновых в 2023 году

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил о том, что Россия в прошлом сельскохозяйственном году установила рекорд по экспорту зерна, его объем достиг 60 млн т. Об этом пишет газета «Известия».

Министр отметил, что экспортная выручка превысила $41 млрд, и указал на ее существенное увеличение.

«В сельхозсезон 2022–2023 мы экспортировали абсолютно беспрецедентное, рекордное по своим объемам количество зерна....Основной объем этого зерна... пошел в дружественные страны», — рассказал Патрушев на выставке «Всероссийский день поля».

Патрушев уточнил, что прогноз Минсельхоза по производству 123 млн т зерновых, в том числе 78 млн т пшеницы, пока остается неизменным, но может быть скорректирован в сторону увеличения.

В мае этого года Патрушев сообщал о трудностях с экспортом российского зерна в рамках зерновой сделки. В том числе речь шла о проблемах со взаиморасчетами, с фрахтом, страхованием морских судов. Зерновая сделка 18 мая была продлена на 2 месяца без изменений, до 17 июля.

22 июля 2022 года министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Продовольственная сделка была заключена в Стамбуле. Одновременно с этим делегация с Украины подписала соглашение об экспорте зерна с Турцией и ООН.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях