Россия может ввести санкции против украинского «Нафтогаза»

Россия может ввести санкции в отношении украинской компании «Нафтогаз» в случае непрекращающихся недобросовестных действий. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия может ввести санкции в отношении украинской нефтегазовой госкомпании «Нафтогаз» в случае дальнейших «недобросовестных действий» с ее стороны.

Песков подчеркнул, что заявление Миллера достаточно аргументировано, и тот пояснил, почему возможность введения санкций против украинской компании не исключена.

Представитель Кремля добавил, что все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в этой области. Москва будет внимательно следить за ситуацией и не позволит ущемлять свои интересы и интересы «Газпрома», подчеркнул Песков.

23 июня пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» сообщила, что руководство компании добивается в арбитражном суде в США взыскания с России $5 млрд компенсаций за имущество в Крыму. В компании намерены добиться принудительного исполнения решения на территории тех государств, где находятся активы РФ.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.