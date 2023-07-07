Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия может ввести санкции против украинского «Нафтогаза»

Песков подтвердил возможность введения санкций против украинского «Нафтогаза»

close
100%
РИА «Новости»

Россия может ввести санкции в отношении украинской компании «Нафтогаз» в случае непрекращающихся недобросовестных действий. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия может ввести санкции в отношении украинской нефтегазовой госкомпании «Нафтогаз» в случае дальнейших «недобросовестных действий» с ее стороны.

Песков подчеркнул, что заявление Миллера достаточно аргументировано, и тот пояснил, почему возможность введения санкций против украинской компании не исключена.

Представитель Кремля добавил, что все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в этой области. Москва будет внимательно следить за ситуацией и не позволит ущемлять свои интересы и интересы «Газпрома», подчеркнул Песков.

23 июня пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» сообщила, что руководство компании добивается в арбитражном суде в США взыскания с России $5 млрд компенсаций за имущество в Крыму. В компании намерены добиться принудительного исполнения решения на территории тех государств, где находятся активы РФ.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях