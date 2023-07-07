Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Доходы России от экспорта нефти и газа упали почти вдвое

Минфин РФ сообщил о падении нефтегазовых доходов бюджета на 47% в первом полугодии

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Нефтегазовые доходы российского федерального бюджета по итогам января-июня упали почти вдвое — на 47% в годовом выражении, до 3,382 трлн руб. Об этом сообщил Минфин.

Ведомство объяснило уменьшение доходов от экспорта нефти и газа высокой базой прошлого года и снижением стоимости российской нефти марки Urals. Также на динамику показателя оказало влияние снижение объемов экспорта природного газа.

«Уточнение механизма определения налоговой базы «нефтяных» налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений во втором полугодии», — спрогнозировали в министерстве.

В то же время ненефтегазовые доходы бюджета в первом полугодии выросли на 17,9% в годовом выражении и составили 8,999 трлн руб. Динамика оборотных налогов и налогов на прибыль, которые обеспечивают наибольшие поступления в бюджет из категории ненефтегазовых доходов, вышла в «устойчиво положительную область», подчеркнули в Минфине. В том числе — к уровню докризисного 2021 года.

В целом поступления в бюджет составили 12,381 трлн руб. (на 12% ниже показателя 2022 года), а расходы — 14,976 трлн. Таким образом, дефицит федерального бюджета сейчас оценивается в 2,595 трлн руб.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях