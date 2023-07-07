Доходы России от экспорта нефти и газа упали почти вдвое

Нефтегазовые доходы российского федерального бюджета по итогам января-июня упали почти вдвое — на 47% в годовом выражении, до 3,382 трлн руб. Об этом сообщил Минфин.

Ведомство объяснило уменьшение доходов от экспорта нефти и газа высокой базой прошлого года и снижением стоимости российской нефти марки Urals. Также на динамику показателя оказало влияние снижение объемов экспорта природного газа.

«Уточнение механизма определения налоговой базы «нефтяных» налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений во втором полугодии», — спрогнозировали в министерстве.

В то же время ненефтегазовые доходы бюджета в первом полугодии выросли на 17,9% в годовом выражении и составили 8,999 трлн руб. Динамика оборотных налогов и налогов на прибыль, которые обеспечивают наибольшие поступления в бюджет из категории ненефтегазовых доходов, вышла в «устойчиво положительную область», подчеркнули в Минфине. В том числе — к уровню докризисного 2021 года.

В целом поступления в бюджет составили 12,381 трлн руб. (на 12% ниже показателя 2022 года), а расходы — 14,976 трлн. Таким образом, дефицит федерального бюджета сейчас оценивается в 2,595 трлн руб.

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