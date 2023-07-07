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В Сбере назвали условия для дальнейшего успеха использования биометрического эквайринга

Кирилл Царев: основной вызов для нас всех на сегодня в биоэквайринге – это вопрос цены

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Depositphotos

Ключевой тезис Сбера – это инновация и необходимость придумывать каждый день что-то новое. Именно это является драйвером и успехом, считает Первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.

В рамках дискуссии «Платежи и инновации» на Финансовом конгрессе Банка России он назвал условия для дальнейшего успеха использования биометрического эквайринга и рассказал об успешном внедрении банком биометрии как способа бесконтактной оплаты.

«На мой взгляд дальнейший успех использования биометрии будет зависеть от того, будут ли учтены те основные элементы, в которые мы, лично я верю. Первый и самый простой – удобство опыта. То есть клиентский путь и насколько легко или сложно будет ту или иную биометрию собрать или использовать», — заявил Царев.

По его словам, вторая часть связана с клиентом-юридическим лицом.

«Если мы говорим, что биометрия и терминал, который ее принимает, будет стоить условно 400 условных единиц, то объективно это вопрос экономики. Да, это здорово, но вопрос будет цены. И степень применения или неприменения технологии будет зависеть от того, насколько она экономически будет выгодны поставщикам. Поэтому на мой взгляд, основной вызов для нас всех на сегодня в биоэквайринге – это вопрос цены. Если это будет дорого – вопрос, кто заплатит», — считает первый зампред Сбера.

Также важным он считает то, Сбер перед передачей данных в Единую систему спрашивает у клиента, согласен ли он на передачу. «Для нас принципиальный вопрос – согласие клиента, готов он передавать или нет», — объяснил Царев.

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