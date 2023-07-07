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Таможенники рассказали о нарушениях, связанных с вывозом валюты за границу

В ФТС сообщили о росте объема незаконного вывоза из России наличной валюты сверх лимита

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Объем незаконного перевоза наличной валюты на сумму более $10 тыс. через границу в январе — июне этого года достиг 423,4 млн руб., следует из сообщения Федеральной таможенной службы (есть у «Газеты.Ru»). Во втором полугодии 2022 года показатель составлял 308,6 млн руб.

По данным таможенников, чаще всего из России незаконно вывозились доллары США, евро, дирхамы ОАЭ и турецкие лиры. В большинстве случаев они попадали в Турцию, Азербайджан, Эмираты, Сербию. В Россию валюта ввозилась из Азербайджана, Узбекистана, Турции и ОАЭ.

ФТС по фактам незаконного вывоза наличности в первом полугодии 2023 года возбудила 3 601 дело об административном правонарушении на сумму 423,4 млн руб., во втором полугодии прошло — 3 105 дел на 308,6 млн руб.

С начала 2023 года таможенные органы возбудили 39 уголовных дел по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных). Еще 5 876 дел было возбуждено по статье 16.4 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование наличных). Сюда вошли случаи нарушения запрета о вывозе из страны иностранной валюты в сумме свыше $10 тыс.

Федеральная таможенная служба в прошлом году пресекла 11670 попыток россиян незаконно вывезти за границу наличные – рубли, доллары США и евро. По сравнению с 2021 годом показатель вырос на 24%.

Со 2 марта 2022 года действовал указ президента России № 81, который запрещал вывоз из РФ наличных на сумму, эквивалентную $10 тыс. С 15 октября 2022 года такие денежные средства все же можно вывезти из страны, но с разрешения Центробанка РФ.

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