Евросоюз намерен расширять перечень санкций против России, а их последствия будут носить долгосрочный характер. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Европейской комиссии (ЕК).

В документе говорится, что санкции «значительно ухудшили промышленный и технологический потенциал России». ЕК спрогнозировала усиление этих последствий в дальнейшем, так как ограничения «оказывают структурное, долгосрочное воздействие на бюджет России, финансовые рынки». Также ограничения негативно воздействуют на привлечение Россией иностранных инвестиций, ее промышленную и технологическую базу, считают в ЕК.

В документе отмечается, что товарооборот между Европой и Россией после начала спецоперации упал более чем вдвое. ЕК допустила, что ежегодные потери на производствах РФ и в перерабатывающей отрасли со средним и высоким технологическим уровнем могут достигнуть 13%. Еврокомиссия подчеркнула, что производство стали в России в прошлом году упало на 7% по сравнению с годом ранее, а по итогам этого года показатель может сократиться еще на 10%.

23 июня в Брюсселе объявили об утверждении 11-го пакета санкций в отношении России. Он предусматривает рестрикции для 87 компаний, 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран. Новые ограничения тогда же вступили в силу.

США и Евросоюз начали вводить санкции против России после начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 года. Запад счел, что действия России угрожают гражданскому миру и территориальной целостности Украины. В качестве ответной меры президент России Владимир Путин запретил импорт ряда продовольственных товаров из стран, присоединившихся к рестрикциям.

Ранее Аксаков рассказал, когда стоит ждать краха США.