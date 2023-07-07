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Дерипаска предрек США «час расплаты за санкционный раж» в течение трех лет

Миллиардер Олег Дерипаска предрек США «час расплаты за санкционный раж» в течение трех лет

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Олег Владимиров/РИА Новости

США ждет «час расплаты за санкционный раж» в течение трех или трех с половиной лет. Об этом миллиардер Олег Дерипаска (его состояние Forbes оценивает в $2,5 млрд) написал в своем Teltgram-канале.

«Час расплаты за санкционный раж становится ближе. Осталось года три, три с половиной», — написал Дерипаска.

Бизнесмен в качестве аргументов привел в посте ссылку на статью газеты Financial Times (FT). В ней говорится о массовом выходе инвесторов из американских акций. В статье указано, что это происходит на фоне увеличения доходности облигаций из-за данных о рекордной занятости в Штатах. В том числе двухлетние казначейские облигации показывают максимальную с 2007 года доходность, преодолев отметку 5%. Доходность эталонных десятилетних облигаций выросла до рекордного с марта уровня, преодолев порог 4%. По прогнозам FT, это может быть сигналом к увеличению инфляции и к очередному повышению ставки Федеральной резервной системой США уже в этом месяце. 13-14 июня американский регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 5–5,25% годовых.

В мае миллиардер писал, что порядка 250 американских банков не переживут финансовый кризис, «причем первый пяток уже загнулся». Он отмечал, что «драма уже началась» и связана с «долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх». Также к рецессии ведет высокий уровень потолка госдолга США, уточнял бизнесмен. До этого миллиардер спрогнозировал «мир без гегемона» через пять лет. По его мнению, доминирование доллара из-за санкций США завершается быстрыми темпами.

Федрезерв 6 июля заявил о том, что рецессия в США начнется уже в этом году.

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