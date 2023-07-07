В Сбере заявили о востребованности линейки готовых инвестрешений банка

В первом полугодии 2023 года клиенты Сбера вложили в готовые инвестиционные и накопительные решения 227 млрд рублей — на 62% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

По его словам, одним из самых востребованных продуктов в линейке готовых инвестиционных решений Сбера стали открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФ). С момента запуска таких фондов в июне прошлого года и до конца 2022 года инвесторы вложили в них 38 млрд рублей, а в первом полугодии 2023 года — уже 80 млрд рублей. Также высоким спросом пользуются закрытые паевые фонды недвижимости (ЗПИФ): в них клиенты в первом полугодии вложили 40 млрд рублей.

При этом востребованы и биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), которые можно купить через любого российского брокера. За первые шесть месяцев 2023 года вложения клиентов Сбера в БПИФ превысили 4 млрд рублей.

Вестеровский рассказал, что следуя запросам клиентов, Сбер меняет продуктовую линейку готовых инвестиционных решений. Так, в прошлом году компания «СберСтрахование жизни» первой на рынке отказалась от инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), заменив его более прозрачным, понятным и ликвидным продуктом, построенным на принципах unit-linked. С момента запуска программ страхования с инвестдоходом по механике unit-linked в июне прошлого года и до конца 2022 года инвесторы вложили в них 5 млрд рублей, а в первом полугодии 2023 года — уже 25 млрд рублей.

«Страховые премии по программам накопительного страхования жизни (НСЖ) за полгода составили 60 млрд рублей. НСЖ в Сбере также модифицируется. Выкупные суммы при расторжении договора НСЖ в первые годы были минимальными, а по некоторым программам — нулевыми. С июля этого года при досрочном расторжении договора СберСтрахование жизни будет возвращать внесенные в НСЖ средства полностью либо значительную их часть — в зависимости от типа и срока договора, а также возраста клиента», — говорится в сообщении.

При этом в индивидуальные пенсионные планы СберНПФ клиенты направили в первом полугодии около 6 млрд рублей и выросли на 37% год к году. Свыше одного миллиарда рублей было направлено в корпоративные пенсионные программы.