В Совфеде прокомментировали уход компаний Финляндии из России

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале слова президента Финляндии Саули Ниинистё об уходе финских компаний с российской рынка.

6 июля Ниинистё заявил, что абсолютно все финские компании покинули российский рынок, однако это не дало никакого результата. По его словам, несмотря на то, что после начала российской спецоперации было введено значительно больше санкционных мер, чем в 2014 году, их эффективность низка из-за различных путей обхода со стороны Москвы.

Пушков считает, что правительству Финляндии не следовало давить на компании с целью ухода с российского рынка. Парламентарий отметил, что доля этих компаний в любом случае значительно меньше, чем западных, которые продолжают работать в России.

Пушков добавил, что в прошлом Финляндия вела более взвешенную политику в отношении Российской Федерации и «только выигрывала» от этого. Но при нынешних обстоятельствах отношения между Хельсинки и Москвой построены на негодовании, эмоциях и абсолютной враждебности к РФ, выразил мнение сенатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Кроме того, многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.