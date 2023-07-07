Названо число американцев, которые не чувствуют себя в финансовой безопасности

Большинство американцев (72%) не чувствуют себя в финансовой безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос американской финансовой компании Bankrate.

Респонденты пояснили, что не считают себя полностью финансово обеспеченными. 26% из 72% выразивших такое мнение уверены, что не будут обеспечены никогда. Только 28% опрошенных сообщили, что чувствуют себя в финансовой безопасности.

Среди причин сложившейся ситуации американцы назвали инфляцию, экономическую среду в США и недостаток пенсионных накоплений. Об этом заявили 63%, 48% и 41% респондентов соответственно.

Опрошенные американцы уверены, что для достижения финансовой безопасности нужно зарабатывать порядка $233 тыс. в год, а чтобы чувствовать себя богатым — $483 тыc.

Bankrate провел опрос с 5 по 7 июня 2023 года. Его участниками стали 2521 граждан США. Данные о статистической погрешности компания не привела.

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