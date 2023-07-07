ВТБ представил программу создания финансовой системы «Глобального юга»

ВТБ представил новую систему международных расчетов и инфраструктуры финансового рынка — «Глобальный юг». Об этом на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России заявил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

По его словам, программа включает четыре ключевых элемента и призвана обеспечить эффективное, независимое от западных институтов торгово-финансовое взаимодействие стран.

Он заявил о необходимости создать новую систему обмена финансовыми сообщениями. По его мнению, «пересборка» мировой валютно-финансовой системы на новых технологических принципах и решениях повлечет за собой разрушение монополии SWIFT.

«Во многих странах уже есть свои национальные системы – в России, Китае, Индии. Нам нужно усилие, чтобы эти системы сопрячь, объединить, выработать единые принципы и подходы», — сказал Костин.

Также в ВТБ предложили заменить прямые корреспондентские отношения, прежде всего через американские банки, на горизонтальные связи между локальными банками. Главы ВТБ считает, что в этом может помочь технология blockchain.

«Я думаю, что поэтапно именно на этой технологии мы можем создать такую систему, когда не придется иметь корсчета по расчетам в той или иной валюте», — отметил он.

При этом Костин считает, что нужно создать альтернативный международный депозитарный расчетный хаб – в первую очередь для стран БРИКС, арабских государств и других крупных экономики глобального Юга. «Мы считаем, что центром базирования, новым центром финансового депозитария могут быть страны Персидского залива», — сказал он.

По его словам, целесообразно было бы разместить и новый депозитарий, который может стать альтернативой Euroclear/ClearStream. Новый депозитарий должен быть наднациональным, а его учредителем может выступить специальный региональный фонд, считат Костин.

Еще одним шагом станет создание новых инструментов для привлечения капитала. ВТБ предлагает создавать новые инструменты, которые будут учитывать «национальное регулирование валют и финансовых рынков» и дадут возможность проводить трансграничные расчеты между инвесторами и эмитентами в разных странах.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса ЦБ РФ назвала хорошей идеей создание международного депозитарного расчетного хаба для дружественных стран.