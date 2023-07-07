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Польша призвала запретить ввоз замороженной малины с Украины

В Минсельхозе Польши призвали ЕС запретить ввоз замороженной малины с Украины

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Depositphotos

Заместитель главы Минсельхоза Польши Януш Ковальский призвал ЕС запретить ввоз замороженной малины с Украины, передает PAP.

По его словам, он готов «хоть сегодня» поехать к чиновникам ЕС, чтобы убедить их в необходимости запрета, так как это «в интересах польской экономики».

Ковальский добавил, что польские фермеры произвели в 2022 году 105 тыс. тонн малины, при этом импорт малины с Украины за тот же период составил более 22 тыс. тонн.

Ранее министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил, что Варшава намерена продлить запрет на ввоз украинского зерна до конца этого года.

Министр подчеркнул, что запрет на импорт определенных украинских товаров, в том числе и зерна, будет сохраняться до конца года, если только ЕС не примет новых решений на европейском уровне.

Буда особо отметил, что польские власти не собираются снимать ограничения в июне, так как в этом случае после сбора урожая зерно с Украины массово хлынет на рынок Польши.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

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