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Счетная палата рассказала о сложностях с международными займами России из-за санкций

Счетная палата: Россия заплатила по международным займам 68% от плана из-за санкций

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Россия из-за санкций заплатила по международным займам 68% от плана или 16,3 млрд руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты.

Речь идет о кредитах перед международными финансовыми организациями, иностранными государствами, юрлицами и иными субъектами международного права. Основная часть выплат по ним пришлась на погашение задолженности перед Международным банком реконструкции и развития — структуры Всемирного банка. По 11 займам Россия заплатила 12 млрд руб., или $183 млн.

По данным Счетной палаты на 1 января 2023 года, государственный внешний долг по займам международных финансовых организаций уменьшился на 17,9% и составил 91,19 млрд руб. или $1,3 млрд, посчитали аудиторы. Большую часть текущей задолженности по международным займам составляют долги перед Банком БРИКС. Речь идет о пяти займах у банка на сумму $1,27 млрд.

На фоне санкций у России возникали проблемы с погашением долгов — например, платежи не были зачислены в срок по графику, отметили аудиторы. Сложности были и с привлечением международных займов, указали в Счетной палате. По четырем международным проектам Россия привлекла $35,2 млн, или 2,79 млрд руб. (3% в долларовом эквиваленте и 3,4% в рублевом эквиваленте от планового показателя).

По данным Росстата, ВВП России (валовый внутренний продукт) снизился на 2,1% в прошлом году. По прогнозам Минэкономразвития, в 2023 году рост ВВП составит 1,2%.

Ранее Всемирный банк оценил потери мировой экономики от раскола мировой торговли.

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