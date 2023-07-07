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Курс доллара в начале торгов пятницы снижается, курс юаня растет

Курс доллара в начале торгов пятницы снижается до 92,13 руб., курс юаня растет до 12,69 руб.

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В самом начале торгов курс рубля демонстрирует разнонаправленную динамику по отношению к доллару и юаню. Как пишет ТАСС американская валюта дешевеет. Пока она опустилась до 92,13 руб., китайская – дорожает до 12,69 руб. Таковы на текущей момент данные Московской биржи.

Евро также подорожал на 23 коп., до 100,23 руб.

Ранее экономист Елена Ведута заявила, что четкое планирование и развитие российской экономики — ключ к спасению при ослаблении рубля. Она подчеркнула, что выстраивание производственных цепочек, — это и есть планирование и расчет экономики.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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