В Нацбанке Украины рассказали о международных резервах страны

Глава Национального банка Украины (НБК) Андрей Пышный заявил, что международные резервы страны достигли рекордно высоких показателей и составили почти $39 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пышного, данный показатель является рекордным за всю историю независимой Украины.

Он подчеркнул, что в июне на счета украинского правительства поступило $1,6 млрд от Евросоюза, $1,2 млрд от США, $69,1 млн – от Всемирного банка и $15 млн – от правительства Финляндии.

Пышный добавил, что поступления от партнеров Украины оставались существенно большими, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты и долговых выплат страны в иностранной валюте.

До этого стало известно, что долгосрочному бюджету ЕС могут потребоваться дополнительные взносы со стороны стран-участников. Бюджет был рассчитан в 2020 году, но ряд обстоятельств, в том числе обострение конфликта на Украине привели к дефициту средств. Германия, еще до оглашения результатов анализа бюджета, заявила, что не будет вносить деньги, так как сама испытывает финансовый дефицит.

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.