Bloomberg узнал о блокировке счетов прислуги дома Фридмана в Лондоне

Великобритания заблокировала счета управляющего и прислуги дома российского бизнесмена и совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана, передает Bloomberg.

Счета литовца Нериюса Кускиса, а также домашнего персонала из Литвы, Молдавии, Польши и Украины были закрыты.

Одной из пострадавших из-за санкций против Фридмана стала украинка Екатерина Жукова, у которой румынский паспорт.

Ранее адвокат российского бизнесмена Михаила Фридмана Тьерри Марамбер заявил в Европейском суде общей юрисдикции, что жизнь основателя «Альфа--Групп» была разрушена из-за европейских санкций.

Защита Фридмана отвергает обвинения в том, что он является «пособником российских властей», поддерживает военные действия на Украине и извлекает из этого выгоду.

До этого газета Financial Times писала о планах Фридмана и еще одного российского бизнесмена Петра Авена продать доли в Альфа-банке своему деловому партнеру Андрею Косогову за 178 млрд рублей ($2,34 млрд долларов).

Ранее Минфин США расширил санкции против России.