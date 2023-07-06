Сбер зафиксировал снижение числа банкротов в России

Количество банкротов в России за шесть месяцев текущего года сократилось на 40%, заявил журналистам на Финансовом конгрессе Банка России первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Согласно аналитике Сбера, за шесть месяцев текущего года количество банкротов в России сократилось на 40%, до 3115. За аналогичный период прошлого года их было 5190. Среди клиентов Сбера динамика в целом соответствует общероссийской», — сообщил Ведяхин, которого цитирует пресс-служба финансовой организации.

По его словам, существует устойчивый тренд на сокращение в России количества дел о банкротстве юридических лиц. Одна из причин этого — меры государственной поддержки бизнеса, констатировал Александр Ведяхин.

Ранее в ходе Финансового конгресса первый заместитель председателя правления Сбербанка отметил, что для обеспечения экономики длинными деньгами нужно развивать рынок капитала.

«Потребность экономики в длинных деньгах измеряется десятками триллионов рублей. У банков такой емкости денег нет, поэтому без развития рынка капитала многие проекты будет сложно реализовать», — сообщил Ведяхин.