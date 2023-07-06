Сбер: потребкредитование растет быстрее прогноза

Потребительское кредитование растет быстрее майского прогноза в 12-13%, наблюдается позитивная динамика, сообщил журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

«Наш прогноз по росту потребительских кредитов был в районе 12-13%. Мы сегодня понимаем, что в текущем режиме мы растем несколько более высоким темпом. Вместе с тем, многое будет определяться и конъюнктурой, и тем, появятся ли какие-то дополнительные требования у регулятора в части ПДН и других макропруденциальных требований. Пока ситуация развивается позитивно», — отметил Царев, которого цитирует «Прайм».

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. «В этом году мы возвращаемся к проведению Финансового конгресса Банка России, чтобы вместе с участниками рынка осмыслить произошедшие перемены и обсудить развитие в новых условиях. Очень многое кардинально изменилось, и важно сохранить какие-то опоры, привычки и традиции», — отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее в ходе конгресса Кирилл Царев сообщил, что больше 90% потребительских кредитов в Сбере оформляются клиентами в «СберБанк Онлайн».