Сбербанк запустит платежные стикеры в массовое использование в скором времени

Первый зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что в ближайшие дни Сбербанк запустит платежные стикеры в массовое пользование. Его слова приводит ТАСС.

«Буквально в ближайшие пару дней запустим», — сказал представитель кредитной организации на полях Финансового конгресса Банка России.

По его словам, данное решение принято на основании успешного проведения тестирования платежных стикеров в начале текущего года.

«Мы подготовили платежные стикеры. Помимо классических будут стикеры с героями «Союзмультфильма», — пояснил Царев.

Как заявили в пресс-службе Сбербанка, банк намерен выпустить до полумиллиона стикеров, а впоследствии станет ориентироваться на спрос клиентов.

До этого Царев рассказал, что Сбербанк сейчас работает над запуском для граждан РФ платежей в Турции. По словам представителя Сбербанка, в нескольких отелях появится вариант оплаты онлайн.

Ранее MarketOverview писал, что россиянам стало проще расплачиваться за товары и услуги в Турции.