Набиуллина отреагировала на идею создания депозитарного хаба для дружественных стран

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса ЦБ РФ назвала хорошей идеей создание международного депозитарного расчетного хаба для дружественных стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается создания депозитарного хаба международного, мне кажется, это очень хорошая идея. Конкретику надо обсуждать вместе с рынком, вместе с партнерами, будет ли интерес по созданию этого хаба. Но идея, на мой взгляд, очень продуктивная для дальнейшей ее проработки», — сказала она, уточнив, что эта идея может способствовать развитию международного рынка капитала.

До этого Набиуллина заявляла, что у Центробанка РФ есть возможность повлиять на курс рубля при помощи интервенции, когда возникнут риски для финансовой стабильности.

21 июня глава Центрального банка России сообщила, что в ЦБ РФ разрабатываются варианты разблокировки замороженных активов российских граждан через схему выкупа на счетах типа «С» (предназначены для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом зарубежной валюты за российскую валюту. — «Газета.Ru»).

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.