Запрет на въезд польских грузовиков в Россию скажется на Варшаве

Обозреватель издания Business Insider Polska Марцин Лис утверждает, что запрет на передвижение польских грузовиков по территории Российской Федерации является еще одним ударом по промышленности республики.

Он подчеркнул, что по словам представителей отраслей транспорта, экспедирования и логистики (TSL), подобный запрет, новое регулирование и дефицит сотрудников являются для них серьезным вызовом.

Лис добавил, что TSL обеспечивают 7% ВВП Польши, а также 6,5% всех рабочих мест в республике.

Он отметил, что запрет на передвижение грузовиков со стороны РФ станет еще одним барьером, с которым столкнется один из основных экономических секторов польской экономики.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Государственная дума единогласно приняла решение запретить проезд польских фур по территории России.

Он добавил, что приблизительный ущерб для польской стороны составит до €8,5 млрд доходов, получаемых за счет России — Володин пояснил, что запрет коснется около двух тысяч транспортных компаний и 20 тыс. водителей — компании могут столкнуться с банкротствами, а водители — с увольнениями.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.