В Сбере заявили о необходимости развития рынка капитала

Для обеспечения экономики длинными деньгами нужно развивать рынок капитала. Об этом заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на Финансовом конгрессе Банка России.

«Потребность экономики в длинных деньгах измеряется десятками триллионов рублей. У банков такой емкости денег нет, поэтому без развития рынка капитала многие проекты будет сложно реализовать», — отметил Ведяхин.

По его словам, есть несколько инструментов, которые помогут развить рынок капитала. Например, можно перезапустить программу накопительных пенсий, создать условия для корпоративных программ и собственных накоплений, создать свой рынок производных финансовых инструментов без иностранных участников, запустить инвестиционные счета нового типа, развить институт плавающих ставок, а также увеличить число эмитентов ценных бумаг.

Он добавил, что еще одной темой являются правовые конструкции для инвестиции. Речь идет о трасте, личных фондах и других инструментах. При этом основная часть этих конструкций де-юре уже есть, но не работают из-за некоторых недочетов. Для их донастройки необходимо, чтобы капитал оставался в России.

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