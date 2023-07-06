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В России заявили, что внутренний туризм может подорожать из-за снижения курса рубля

Глава РСТ Уманский: стоимость отдыха в России может подскочить из-за падения курса рубля

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Depositphotos

Стоимость путевок по отдельным направлениям отдыха в России может вырасти на 5-8% на фоне изменения курса рубля и увеличения спроса. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«Уже серьезного отыгрыша не произойдет. Мы можем наблюдать изменения на каких-то локальных отелях. Думаю, что в пределах 5-8% могут быть колебания, но опять-таки на локальных предложениях», — отметил Уманский.

По его словам, укрепление иностранной валюты по отношению к рублю уже повлияло на стоимость туристических услуг, которые оказываются партнерами из-за рубежа. Поэтому россияне стали отказываться от отдыха в других странах в пользу российских путевок. Например, за последнюю неделю число бронирований на внутренних направлениях выросло на 10-15%.

Он добавил, что сложившаяся ситуация будет влиять на увеличение спроса на внутренние направления, которые становятся привлекательны для российских туристов.

30 июня вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна заявил, что наблюдающееся ослабление курса рубля к ведущим мировым валютам, включая доллар и евро, может привести к пересмотру туроператорами стоимости зарубежных авиатуров.

Ранее сообщалось, что туры по самым популярным направлениям подорожали вдвое.

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