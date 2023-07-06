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В Сбере заявили, что подавляющее большинство кредитов оформляется онлайн

Царев: более 90% потребительских кредитов в Сбере оформляется в «СберБанк Онлайн»

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Depositphotos

Больше 90% потребительских кредитов в Сбере оформляются клиентами Сбера в «СберБанк Онлайн». Об этом на дискуссии «Долгосрочные сбережения и инвестиции: стимулы и инструменты» в рамках Финансового конгресса Банка России рассказал первый зампред правления Сбера Кирилл Царев.

«У нас сегодня очень много вещей ушло в цифру, то есть продаются в цифровых каналах. Я приведу пример специально не из пассивов, а с активной точки зрения, со стороны кредитования. У нас более 90% потребительских кредитов оформляется в мобильном приложении», — сказал Царев.

Он отметил, что сейчас это уже никого не удивляет, но при этом подчеркнул, что приложению «СберБанк Онлайн» всего 11 лет.

По его словам, очень сильно меняется потребительское поведение, и то, как и где будут предлагаться банковские продукты, становится не менее важным, чем сами продукты.

Ранее в Сбере рассказали о применении ИИ в бизнес-процессах банка. По словам первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, доля бизнес-процессов Сбера с применением искусственного интеллекта (ИИ) составляет 75%.

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