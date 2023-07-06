Банки в России начали продавать евро выше 100 рублей

Крупные банки в России начали торговать евро дороже 100 рублей, повысив курс продажи валют. Доллар же торгуется выше 90 рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на изученную информацию на сайтах кредитных организаций.

В публикации сообщили, что в некоторых банках евро можно купить в диапазоне от 100,2 рубля до 101,8 рубля. В некоторых кредитных учреждениях евро еще можно приобрести за 99,2 рубля. Доллар в ряде банков торгуется на уровне 91,9-93,8 рубля.

6 июля ведущий аналитик PFL Advisors Илья Мароченков заявил, что рост евро выше 100 рублей на Московской бирже может быть связан с «бегством капитала либо изменением объемов притока экспортной выручки на рынок». По его мнению, доллар в обозримом будущем перейдет в коридор 90—100 рублей, что соответствует курсу юаня в 12,5—13,8 и евро в 97—110.

Ранее экономист объяснил, почему нельзя дать прогноз по курсу рубля на осень.