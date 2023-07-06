В Сбере рассказали о применении ИИ в бизнес-процессах банка

Доля бизнес-процессов Сбера с применением искусственного интеллекта (ИИ) составляет 75%. Об этом заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Финансового конгресса Банка России.

«Мы хорошо продвинулись во внедрении искусственного интеллекта в нашем финансовом бизнесе. За последний год доля бизнес-процессов Сбера, где применяется ИИ, увеличилась в Сбере на 10 процентных пунктов, до 75%», — сказал он.

Отмечается, что ключевые решения, которые раньше принимал человек, уже полностью или частично переданы в Сбере искусственному интеллекту. Например, в части кредитования корпоративных клиентов банк начал активно применять ИИ с 2018 года и все эти годы планомерно увеличивал долю сделок, которые рассматриваются с его помощью.

В Сбере уточнили, что помимо финансового бизнеса банка, искусственный интеллект внедрен в компании также в умные устройства, виртуальный ассистент Салют, беспилотные автомобили, различные отраслевые решения для корпоративного бизнеса.

Ранее Ведяхин заявил, что по доле в ВВП небанковские финансовые рынки в России намного отстали от банков. Он считает, что по этой причине для развития долгосрочных инвестиций необходимо нарастить долю небанковских финансовых посредников с текущих 25–27% ВВП до 50% в ближайшие десять лет.