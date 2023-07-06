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Raiffeisen Bank может отложить уход из России

Reuters: Raiffeisen Bank может отложить свои планы по уходу из России

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Shutterstock

Raiffeisen Bank может отложить свои планы по уходу с рынка России, так как собирается выделить российскую дочернюю фирму из своего периметра. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) откладывает свой уход с российского рынка. По словам собеседников агентства, Австрия защищает свои связи с Москвой, и, хотя публично австрийские чиновники поддерживают Украину, они не хотят полностью разрывать старые отношения с Россией.

По данным агентства, RBI хотел выделить свою российскую дочку в отдельную компанию к осени, но так и не предоставил план надзорным органам Европейского центрального банка. Из-за этого установленные сроки по уходу с рынка к сентябрю кажутся маловероятными. С учетом того, что необходимо дождаться одобрения европейского регулятора, может пройти минимум несколько месяцев, прежде чем RBI приступит к переговорам с акционерами.

Собеседники Reuters добавили, что Австрия и Raiffeisen Bank сопротивляются давлению со стороны европейских регулирующих органов, надеясь, что спецоперация на Украине закончится быстро и не придется покидать Россию.

23 мая агентство Reuters сообщило, что RBI намерена передать свое российское подразделение акционерам.

Ранее укрепление курса рубля к доллару и евро связали с закрытием Raiffeisen российских корсчетов.

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