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Экономист объяснил причину падения курса рубля

Экономист Домащенко связал ослабление курса рубля с увеличением экспорта товаров в Индию

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Мария Девахина/РИА Новости

Ослабление рубля связано с увеличением экспорта в Индию. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Он пояснил, что Россия продает большое количество товаров за рупии, а данная валюта внутри страны не торгуется.

«Здесь больше проблема в рупиях. Почему на валютный рынок перестала поступать выручка валютная? Потому что очень много мы стали продавать за рупии, а рупии на валютном рынке в России не торгуются. Соответственно те рупии застряли за рубежом. И это тоже дополнительный фактор давления на рубль», — отметил Домащенко.

Также, по его словам, на курс рубля к доллару влияет вывоз капитала из страны. Эксперт добавил, что ситуация с ослаблением российской валюты выгодна банкам, однако могут пострадать обычные граждане.

6 июля курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс рубля находится не на оптимальных уровнях. При этом, по его мнению, российская валюта должна укрепиться, не уходя на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году.

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