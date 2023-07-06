Аналитик объяснил рост евро выше 100 рублей

Рост евро выше 100 рублей на Московской бирже может быть связан с «бегством капитала либо изменением объемов притока экспортной выручки на рынок». Такое мнение в интервью RT выразил ведущий аналитик PFL Advisors Илья Мароченков.

«Однозначно назвать причину сейчас невозможно, но с учетом скорости ослабления рубля и резкости происходящего мы склоняемся к бегству капитала», — отметил Мароченков.

По его мнению, доллар в обозримом будущем перейдет в коридор 90—100 рублей, что соответствует курсу юаня в 12,5—13,8 и евро в 97—110.

6 июля курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс рубля находится не на оптимальных уровнях. При этом, по его мнению, российская валюта должна укрепиться, не уходя на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году.

До этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что у Центробанка РФ есть возможность повлиять на курс рубля при помощи интервенции, когда возникнут риски для финансовой стабильности.