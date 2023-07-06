Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юрист оценил идею повысить ограничивающие выезд за рубеж суммы долга

Юрист Соловьев: ограничения на выезд способствуют погашению долга

close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT прокомментировал инициативу директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова об увеличении размеров долговых обязательств, предусматривающих запрет на выезд из России. По его мнению, гораздо более действенным было бы предоставление возможности гражданину оплатить долг на границе и следовать дальше.

«То есть упростить процедуру погашения долга и снятия запрета на выезд. Логика проста: есть деньги ехать за границу — значит, есть возможность и погасить долг. Не хочешь исполнять свои обязательства — оставайся дома», — пояснил Соловьев.

Он отметил, что ограничения на выезд за рубеж создают серьезные неудобства для граждан, однако способствуют скорейшему погашению задолженности.

С таким предложением Орлов обратился к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. Он напомнил, что в соответствии с законом, россиянам, у которых есть долг больше 10 тыс. руб. по алиментам, возмещению имущественного и морального вреда и другим, может быть временно ограничен выезд за пределы РФ. Однако, по его словам, соответствующие суммы последний раз пересматривались в 2017 году и не учитывают инфляцию за последние шесть лет.

Ранее сообщалось, что судебные приставы в России начали вычислять доходы должников через данные об их тратах, а также о тратах их родственников, и запрашивать платежные документы о расчетах наличными у юридических лиц, которые принимали оплату.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях