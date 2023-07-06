Юрист оценил идею повысить ограничивающие выезд за рубеж суммы долга

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью RT прокомментировал инициативу директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова об увеличении размеров долговых обязательств, предусматривающих запрет на выезд из России. По его мнению, гораздо более действенным было бы предоставление возможности гражданину оплатить долг на границе и следовать дальше.

«То есть упростить процедуру погашения долга и снятия запрета на выезд. Логика проста: есть деньги ехать за границу — значит, есть возможность и погасить долг. Не хочешь исполнять свои обязательства — оставайся дома», — пояснил Соловьев.

Он отметил, что ограничения на выезд за рубеж создают серьезные неудобства для граждан, однако способствуют скорейшему погашению задолженности.

С таким предложением Орлов обратился к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. Он напомнил, что в соответствии с законом, россиянам, у которых есть долг больше 10 тыс. руб. по алиментам, возмещению имущественного и морального вреда и другим, может быть временно ограничен выезд за пределы РФ. Однако, по его словам, соответствующие суммы последний раз пересматривались в 2017 году и не учитывают инфляцию за последние шесть лет.

Ранее сообщалось, что судебные приставы в России начали вычислять доходы должников через данные об их тратах, а также о тратах их родственников, и запрашивать платежные документы о расчетах наличными у юридических лиц, которые принимали оплату.