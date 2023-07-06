В РЖД заявили о последствиях массовых кибератак на онлайн-сервисы холдинга

Сайт и мобильное приложение холдинга «Российские железные дороги» (РЖД) могут быть кратковременно недоступны из-за продолжающихся массовых кибератак. Об этом сообщается в официальном новостном Telegram-канале компании.

«Сегодня наш сайт и мобильное приложение продолжают испытывать на себе множественные атаки с постоянно изменяющимся вектором и инструментами. Их источники рассредоточены по всему миру», — сказано в сообщении пресс-службы РЖД.

Отмечается, что при этом кассы на вокзалах и станциях работают в штатном режиме.

В РЖД указали, что в холдинге действует комплексная эшелонированная система защиты, собранная из ведущих решений рынка информационной безопасности России, и IT-специалисты делают все возможное, чтобы сохранить работоспособность платформ компании.

Кибератаки на онлайн-сервисы РЖД начались 5 июля. Сообщалось о проблемах в работе сайта и мобильного приложения компании.

Позднее стало известно, что «Российские железные дороги» восстановили штатную работу платформ.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.