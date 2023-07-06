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Сбербанк оценил российский банковский сектор

Глава Сбербанка Греф заявил, что банковским сектором России можно гордиться

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Пресс-служба Сбера

Председатель правления «Сбербанка» Герман Греф заявил, что российским банковским сектором можно гордиться. Об этом он сообщил во время выступления на финансовом конгрессе Банка России, передает РИА Новости.

«Не много сфер, где так клиент оценивает работу того или иного сектора. В финансовом секторе это так. Это то, чем мы можем гордиться, а мы все время пытаемся это нивелировать», — сказал Греф.

Санкции в отношении РФ, введенные в 2022 году, метили в банковский сектор, однако в ситуации такого давления «ни один банк не рухнул», подчеркнул он.

6 июля председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля связано с динамикой внешней торговли.

В четверг курс евро на Мосбирже поднялся до 101 рубля впервые с марта 2022 года.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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