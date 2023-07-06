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Греф заявил о превосходстве российской банковской системы над европейской

Герман Греф: в Европе банкинг находится в пещерном состоянии по сравнению с Россией

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пресс-служба Сбера

В Европе банкинг находится в пещерном состоянии по сравнению с Россией. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра.

«Мы можем гордиться нашей финансовой отраслью. Российские банки сейчас находятся в хорошей форме и умеют делать такие вещи, которые не может делать никто в мире», — сказал он.

В пример председатель правления Сбербанка привел возможность Сбера предоставить кредит юридическому лицу за несколько минут.

Также отмечается, что Герман Греф на главной открывающей сессии финансового конгресса в шутку сказал, что впервые находится на сцене Мариинского театра.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса Центробанка заявила, что режим таргетирования инфляции и плавающего курса рубля показали свою эффективность.

По ее словам, в ЦБ пришли к выводу, что таргетирование инфляции и плавающий курс показал свою эффективность «как во время кризисов, так и в спокойные времена, как в период острых шоков, так и в период структурной трансформации, которую мы сейчас переживаем».

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