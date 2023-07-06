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В Госдуме высказались за установление ОКВЭД для блогеров

Депутат Госдумы Лантратова: профессии блогера нужно законодательное оформление

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Профессии блогера необходимо соответствующее законодательное оформление, заявила в интервью RT первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова. Так она прокомментировала инициативу о выделении кода в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) для блогеров. Парламентарий отметила, что это полноценная деятельность, приносящая немалые доходы.

«Нужно на законодательном уровне уточнить статус и права блогеров, ввести их в правовое поле. Эту позицию разделяют и в профильных министерствах... Минэкономразвития поддержало мое предложение о добавлении кода для блогеров в ОКВЭД», — пояснила она.

Она добавила, что разработка законопроекта началась как раз после консультаций с блогерами.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что в России нужно ужесточить наказание для блогеров, которые ведут «откровенно антиправительственную деятельность».

До этого сообщалось, что Ассоциация развития бизнес-патриотизма «АВАНТИ» выступила с инициативой, предлагающей штрафовать российских блогеров на сумму до 3 млн руб. за размещение рекламы товаров и услуг из недружественных стран.

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