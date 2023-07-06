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В США ожидают начала рецессии уже в этом году

ФРС США предрек начало рецессии в экономике страны к концу 2023 года

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J. Scott Applewhite/AP

Федеральная резервная система (ФРС) США заявила о том, что рецессия в стране начнется уже в этом году. Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте регулятора после заседания.

«Эффекты от ожидаемого дальнейшего ужесточения банковских кредитных условий на фоне уже ужесточившихся финансовых условий приведут к мягкой рецессии, которая начнется позднее в текущем году», — указали в документе.

В сообщении также говорится, что ФРС прогнозирует снижение ВВП страны в четвертом квартале 2023 года, а также в первом квартале 2024 года.

При этом большинство специалистов и аналитиков также ранее заявляли о том, что вероятность наступления рецессии в США уже в этом году достаточно высока. Однако американские власти продолжают заявлять о том, что риск возникновения рецессии в США достаточно невелик.

24 июня глава Минфина США Джанет Йеллен заявила о снижении риска рецессии в стране. Вместе с тем министр указала, что все это не значит, что риск отсутствует. В связи с этим она обратила внимание на повышение процентной ставки ФРС США.

Ранее стало известно о неизбежности мировой рецессии.

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