Первый пусковой комплекс на месторождении Удокан будет запущен в 2023 году

Ввод в эксплуатацию рудника Удокан, одного из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди, вышел на финишную прямую. Об этом в интервью журналу «Глобус: геология и бизнес» заявил генеральный директор «Удоканской меди» Алексей Ящук.

По его словам, старт первого пускового комплекса состоится до конца 2023 года. Сейчас ведутся индивидуальные испытания отдельного оборудования. Вслед за ними идут пройдут испытания оборудования на холостом ходу и под нагрузкой, добавил он.

При этом Ящук подчеркнул, что старт предприятия пройдет в два этапа. «В текущем году, как и планировалось, мы запустим в работу обогатительную фабрику, в начале следующего года – гидрометаллургический завод. Что касается выхода на проектную мощность, то мы говорим о конце 2024 года. В рамках первой очереди мощность достигнет 15 млн тонн руды в год с выпуском до 150 тыс. тонн меди. Что касается второй очереди — пока о сроках мы говорим только в режиме прогноза, но рассчитываем запуститься в 2028 году», — сказал он.

Как уточнил Ящук, на сегодняшний день компания разработала ТЭО строительства второй очереди проекта, схему внешнего энергоснабжения, а также технологический регламент для проектирования мощностей производительностью 24-28 млн тонн руды в год. Предполагается, что запуск второй очереди увеличит производственную мощность проекта до 400 тыс. тонн меди в год. Таким образом «Удоканская медь» войдет в топ-10 мировых производителей меди.

Также гендиректор компании рассказал, что подходящие технические решения для освоения месторождения не могли найти более 60 лет. Это стало серьезным вызовом для советской науки и техники. По его словам, идеи были разные, в том числе планировалось применение «мирного» ядерного взрыва.

«Лишь на волне перехода к новому энергетическому укладу мировой экономики, для которого необходимы значительные объемы меди – уверен, что предвидение таких глобальных технологических изменений и было в основе решения основателя нашей компании Алишера Усманова о приобретении лицензии на разработку месторождения Удокан в 2008 году – удалось поставить точку в решении этой задачи», — подчеркнул Ящук.