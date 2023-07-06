Глобальный рост инфляции стал проблемой для большинства стран

Инфляция стала тяжелым бременем для экономик многих стран мира, так как политики до сих пор не могут взять ее под контроль. Об этом пишет New York Times (NYT).

Для многих крупных экономик мира цены растут слишком быстро, и политикам никак не удается взять их под контроль. В попытке урегулировать уровень инфляции центральные банки быстро повысили ставки, чтобы замедлить рост экономик в надежде на снижение цен. Однако если эта политика провалится, то начнется еще более затяжной период куда более резкого роста цен.

По данным газеты, при более резкой и агрессивной политике всех участников рынка может произойти замедление экономического роста по всему миру. Эта ситуация уже грозит рецессией, которая будет тормозить бизнес и увеличит уровень безработицы.

NYT пишет, что руководители крупнейших центробанков в Северной Америке и Европе ожидают роста ключевых ставок. Несмотря на то, что рост инфляции стал постепенно замедляться, ее уровень все равно превышает ключевые показатели в районе 2%.

11 июня агентство Bloomberg сообщило, что к настоящему времени крупнейшие валютные регуляторы мира, включая Федеральную резервную систему (ФРС) США, стремительно исчерпывают возможные инструменты в борьбе с ростом потребительских цен.

Ранее сообщалось, что миру предрекли высокую инфляцию через два года.