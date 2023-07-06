Сбер помогает китайским автопроизводителям наладить работу в России

Сбербанк и его дочерние компании финансируют создание сборочных мощностей в России и поставки автомобилей и техники в дилерские центры, сообщает пресс-служба организации.

«Мы видим большой интерес автопроизводителей КНР к российскому рынку и встречный интерес со стороны частных покупателей и бизнеса, поскольку авто китайских брендов зачастую выигрывают у конкурентов по соотношению цены и качества. Поэтому корпоративно-инвестиционный блок Сбера совместно с нашими дочерними компаниями активно работают с китайскими партнерами, помогая развивать дилерскую сеть и сборку авто на территории России. Уверен, что это даст отрасли новый импульс к росту и успешно заместит ушедшие из страны западные автобренды», — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Так, Сбербанк открыл заводу «Автотор» в Калининграде лимит в 3 млрд рублей для развития локального производства автомобилей и уже получил заявку на увеличение финансирования до 10 млрд рублей. На предприятии стартовало производство девяти моделей автомобилей трех китайских брендов (Kaiyi, BAIC и SWM), а до конца 2023 года модельный ряд увеличится до 20 наименований. С 2024 года «Автотор» планирует выпускать более 100 тыс. автомобилей в год.

«СберЛизинг» начал сотрудничать с китайской автомобилестроительной компанией FAW (ООО «Фав-Восточная Европа») в 2021 году, и в первом полугодии 2023 года продажи техники этого бренда в лизинг выросли на 80% по сравнению со второй половиной прошлого года.

В свою очередь, «СберФакторинг» заключил контракт с дистрибьютором техники FAW (ООО «Фав-Восточная Европа») на финансирование поставок автомобилей в сеть дилерских центров. Благодаря факторингу дилеры смогут получить отсрочку оплаты до 180 календарных дней, 30 из которых оплатит FAW. Это позволит сохранить оборотные средства в бизнесе, увеличить количество поставляемых автомобилей и, следовательно, продажи, отметили в Сбере.