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Названы популярные российские и иностранные города среди россиян

OneTwoTrip: большинство россиян планирует путешествия по стране до 3 дней

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Больше половины россиян бронируют на июль гостиницы внутри страны на срок от одного до трех дней, за рубежом доля подобных бронирований у соотечественников составляет 47%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

«В России большинство путешественников планируют короткие поездки: 60,3% заказов оформлены на срок от одного до трех дней», — выяснили эксперты.

При этом в отпуск протяженностью от четырех до семи дней поедут 33% россиян. Оставшиеся 6,7% намерены отдыхать внутри РФ от 8 до 14 дней, говорится в исследовании.

В OneTwoTrip добавили, что в другие страны граждане РФ также планируют непродолжительные путешествия. 47% отельных заказов оформлялись россиянами на один — три дня.

Наиболее популярным российским городом в июле оказался Санкт-Петербург, на втором месте — Москва, а на третьем — Сочи.

Среди иностранных городов у туристов из России — Стамбул, Ереван и Милан.

До этого стало известно, что Турция для туристов из России становится дороже Мальдив.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.

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