Индия решила ввести ограничения на торговлю зеленым водородом

Индия собралась ввести ограничения на торговлю зеленым водородом в ответ на ограничения, которые ввели другие страны. Об этом заявил глава Министерства энергетики и возобновляемых источников энергии страны Радж Кумар Сингх, передает агентство Reuters.

«Некоторые страны возводят барьеры для зеленого водорода в вопросах торговли и обмена технологиями. Если они делают так, то мы так же будем ставить барьеры, тогда они потеряют наш рынок», — отметил министр.

По данным агентства, Индия является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов. Поэтому страна заинтересована в производстве зеленого водорода, который должен помочь достичь Индии углеродной нейтральности к 2070 году.

В Reuters добавили, что Индия пытается договориться с Германией по возможностям приобретения водорода из Евросоюза. При этом выставленные условия индийская сторона сочла ограничительными. Речь идет о том, что по условиям тендера, расстояние между заводом по производству водорода и предприятиями по переработке не должно превышать 500 км.

В начале августа 2022 года пресс-служба Российского научного фонда сообщила, что российские ученые нашли новый способ экологичного производства катализаторов для получения водорода из воды.

Ранее в Индии предрекли резкое наращивание доли импорта российской нефти.