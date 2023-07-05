Альфа-Банк победил в двух номинациях премии Generations Innovation Award

Альфа-Банк победил сразу в двух номинациях премии Generations Innovation Award — «Инновационная команда года» и «Коллаборация года». Сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что офис инноваций Альфа-Банка взял первенство в категории «Инновационная команда года». При этом в команде всего четыре человека.

«Они вместе с бизнесом исследуют тренды, ищут партнеров и запускают пилоты. Каждая третья инициатива бизнеса попадает в пром — это в два раза больше, чем в среднем по рынку. Кроме того, Екатерина Соловьева, руководитель Офиса инноваций Альфа-Банка, победила в специальной номинации — «Энергия инноваций», — говорится в сообщении банка.

Кроме того, в номинации «Коллаборация года» лучшим стал проект Альфа-Банка с 5post. В банке рассказали, что Альфа-Банк первый среди российских банков запустил доставку бизнес-карт в постаматы 5post. При этом данный проект тоже начинался при поддержке офиса инноваций банка.

Напомним, Generations Innovation Award — первое федеральное исследование и премия в области корпоративных инноваций. GIA награждает самые яркие и успешные практики партнерства и команды в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Альфа-Банк открыл первую цифровую кафедру на IT- факультете Финансового университета. Главой кафедры стал руководитель центра продвинутой аналитики Альфа-Банка Алексей Каширин.