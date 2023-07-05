Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк победил в двух номинациях премии Generations Innovation Award

Команда инноваций Альфа-Банка стала лучшей по версии GIA

close
100%
Shutterstock

Альфа-Банк победил сразу в двух номинациях премии Generations Innovation Award — «Инновационная команда года» и «Коллаборация года». Сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что офис инноваций Альфа-Банка взял первенство в категории «Инновационная команда года». При этом в команде всего четыре человека.

«Они вместе с бизнесом исследуют тренды, ищут партнеров и запускают пилоты. Каждая третья инициатива бизнеса попадает в пром — это в два раза больше, чем в среднем по рынку. Кроме того, Екатерина Соловьева, руководитель Офиса инноваций Альфа-Банка, победила в специальной номинации — «Энергия инноваций», — говорится в сообщении банка.

Кроме того, в номинации «Коллаборация года» лучшим стал проект Альфа-Банка с 5post. В банке рассказали, что Альфа-Банк первый среди российских банков запустил доставку бизнес-карт в постаматы 5post. При этом данный проект тоже начинался при поддержке офиса инноваций банка.

Напомним, Generations Innovation Award — первое федеральное исследование и премия в области корпоративных инноваций. GIA награждает самые яркие и успешные практики партнерства и команды в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Альфа-Банк открыл первую цифровую кафедру на IT- факультете Финансового университета. Главой кафедры стал руководитель центра продвинутой аналитики Альфа-Банка Алексей Каширин.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях