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В Нидерландах рассказали о тратах на военную помощь Украине

Минобороны Нидерландов: королевство потратило на военную помощь Украине уже €1,9 млрд

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Unsplash

В Министерстве обороны Нидерландов заявили, что общая сумма военной помощи страны Украине к настоящему моменту уже составила €1,9 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Общая сумма военной помощи, предоставленной Нидерландами Украине, сейчас составляет примерно €1,9 млрд», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что на данную сумму было приобретено оружие, боеприпасы, транспортные средства, оборудование для разминирования, топливо, медикаменты и пайки. Данная сумма касается всех поставок украинской стороне до 26 июня 2023 года включительно, говорится в публикации.

До этого правительство Нидерландов сообщило, что королевство планирует выделить второй пакет помощи на текущий год для Украины в размере почти €120 млн. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Шольц назвалпричину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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